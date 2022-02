Roberto Saviano e il ricordo di Falcone e Borsellino sul palco dell’Ariston (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roberto Saviano parla di Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio sul palco dell’Ariston: “Ricordandoli li rimettiamo in vita, sentendoli battere in noi. Molti di noi ancora non c’erano quando vennero uccisi, eppure la loro storia è parte della nostra memoria collettiva. Sono simboli di coraggio. La storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è la storia di chi sceglie di rischiare”. Saviano ha ricordato anche Cesare Terranova, Pietro Scaglione e Rocco Chinnici, tra gli altri uomini di giustizia caduti per mano della mafia. “Oggi vengono celebrati come eroi, ma non era così quando erano in vita: venivano accusati di spettacolarizzare il ruolo di procuratore antimafia. La scorta veniva vista come ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)parla dinel trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio sul: “Ricordandoli li rimettiamo in vita, sentendoli battere in noi. Molti di noi ancora non c’erano quando vennero uccisi, eppure la loro storia è parte della nostra memoria collettiva. Sono simboli di coraggio. La storia di Giovannie Paoloè la storia di chi sceglie di rischiare”.ha ricordato anche Cesare Terranova, Pietro Scaglione e Rocco Chinnici, tra gli altri uomini di giustizia caduti per mano della mafia. “Oggi vengono celebrati come eroi, ma non era così quando erano in vita: venivano accusati di spettacolarizzare il ruolo di procuratore antimafia. La scorta veniva vista come ...

