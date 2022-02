Radicali | Barilli | per movida non serve ordinanza ma convocazione sindaco della notte

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “Dopo giorni e giorni di incontri tra Prefettura, assessori, categorie e presidenti di Municipio, pare che sia in arrivo una nuovasulla gestionecosiddetta ‘’.” “Oggetto dell’questa volta sono i mini-market, costretti alla chiusura alle ore 22:00 per impedire loro di vendere alcolici, nell’impossibilità di fatto di far rispettare le norme del Regolamento di Polizia Urbana che vietano già la vendita da asporto di alcool dopo le ore 22:00.” “Una risposta, quella dell’, che rimanda ancora una volta una necessaria analisi del fenomenovita notturna, che consideri anche le esperienze virtuose di gestionea livello internazionale.” “Visto che prevedibilmente anche questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Radicali Barilli

... il bisogno di socialità si riverserà in qualche altra piazza o peggio nella violenza delle mura domestiche' ha detto Leone, segretario diRoma. Ha aggiunto: 'A un problema così ...Così in un comunicato Leone, segretario diRoma.È scontro sull'emergenza movida. Mentre si susseguono le immagini di assembramenti, spesso senza mascherine, in zone ...Le richieste delle minisindache del Centro storico. Le opposizioni: “Dov’è finito l’assessore alla movida annunciato in campagna elettorale?” ...