Musumeci | “Leggi razziali pratica aberrante della storia dell’umanità”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Lesono state una delle pratiche più aberranti che laabbia conosciuto”. Lo ha detto il PresidenteRegione siciliana Nellonel corsopresentazione del libro ‘Giocatori d’azzardo’ (Mondadori) di Virman Cusenza, a Palazzo Branciforte a Palermo. Il libro racconta la vicenda dell’avvocato Enzo Paroli che nel 1945 salvò il giornalista Telesio Interlandi, ritenuto il ‘ventriloquo’ di Benito Mussolini, che era latitante, ospitandolo nella sua abitazione per otto mesi e mezzo. “L’avvocato Paroli non si limita a difendere Telesio Interlandi, nostro corregionale, e uomo di raffinata intelligenza – dice ancora– Lo protegge, sa che siamo negli anni del Tribunale del popolo. Sa che in ...

Adnkronos

