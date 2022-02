“Mi aiuterà molto…”: Juventus, frecciata ad Allegri dopo l’addio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il centrocampista uruguagio Bentancur ha espresso le sue prime parole da calciatore del Tottenham dopo il gol in nazionale contro il Venezuela Anche il secondo ex juventino arrivato al Tottenham ha parlato ai microfoni ufficiali del club. La colonia bianconera è completata dal direttore sportivo Fabio Paratici che si è trasferito in Inghilterra durante la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il centrocampista uruguagio Bentancur ha espresso le sue prime parole da calciatore del Tottenhamil gol in nazionale contro il Venezuela Anche il secondo ex juventino arrivato al Tottenham ha parlato ai microfoni ufficiali del club. La colonia bianconera è completata dal direttore sportivo Fabio Paratici che si è trasferito in Inghilterra durante la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

nello_paolo : @Gitro77 Non necessariamente. Ma e una probabilità. Certamente aumenterà nel mid long term, aiuterà l'import-export… - S3LENEGIT : @sybilgit sì è stato molto utile, anche se ora la tua claudia mi aiuterà per portare tutte le mie piccole creature… - samanthaskidm10 : RT @calciocesenafc: ?? “Abbiamo lavorato sodo per avere Dominik qui: è un giocatore che ci aiuterà a competere ad alti livelli. Siamo molto… - calciocesenafc : ?? “Abbiamo lavorato sodo per avere Dominik qui: è un giocatore che ci aiuterà a competere ad alti livelli. Siamo mo… - LolloBerna95 : Aggiungo che chi sostiene che sviluppo nucleare sia antitetico a sviluppo rinnovabili, o è molto ignorante in mater… -