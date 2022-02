Mediaset | focolaio in un programma? Fan disperati | annullato tutto | la situazione

Leggi su chenews

(Di giovedì 3 febbraio 2022)sempre più in difficoltà. I fan delsono davvero preoccupati. Ecco cosa andrà in onda al suo posto. Sappiamo bene come questi anni sono segnati dalla pandemia. Il Covid ha toccato davvero tutti i settori ostacolando, e non poco, i progetti di tutti. Anche la televisione ha subito dei pesanti rallentamenti. LogoRicordiamo molto bene come, ad esempio, l’edizione dello scorso Festival di Sanremo sia stato senza pubblico e con regole molto rigide. Ma gli esempi potrebbero essere vai. Da qualche tempo, però, si sta ritornando piano piano alla normalità rispettando sempre le regole., dall’altro canto, sta avendo problemi con un suo storico. Stiamo parlando di Amici di Maria De Filippi. I fan delstanno vivendo un ...