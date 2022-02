Mattarella ringrazia Draghi:Governo lavora per superare emergenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il "Governo guidato dal Presidente Draghi; nato, con ampio sostegno parlamentare, nel pieno dell'emergenza è ora proiettato a superarla, ponendo le basi di una nuova stagione di crescita sostenibile ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il "guidato dal Presidente; nato, con ampio sostegno parlamentare, nel pieno dell'è ora proiettato a superarla, ponendo le basi di una nuova stagione di crescita sostenibile ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ringrazia le concittadine e i concittadini che – attraverso telefonate, lettere, mail e m… - SalernoSal : 759, più un Paese che ringrazia. #Mattarella Presidente. - neurwen : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ringrazia le concittadine e i concittadini che – attraverso telefonate, lettere, mail e messaggi s… - askanews_ita : #Mattarella ringrazia #Draghi: il governo lavora per superare l’emergenza - LaStampa : Mattarella giura, lunghi applausi della Camera in piedi: “Sono stati giorni travagliati per tutti, anche per me. Or… -