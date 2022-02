Maria De Filippi scrive a Sangiovanni dopo l’esibizione a Sanremo 2022 | ecco cosa gli ha detto

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 3 febbraio 2022)ha aperto la seconda serata del Festival dicon “Farfalle”, la canzone che anticipa il suo primo album. In collegamento con Storie Italiane ha svelatogli haDesvelagli ha scrittoDeSentivo che sarei stato il primo, non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.