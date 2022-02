Le serie tv da vedere su Netflix a febbraio 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Più che il mese dell'amore, febbraio in quanto a serie tv su Netflix è incentrato sull'eros, con la passione a dominare (e non solo con i tioli di fiction, ma anche in formato reality, game e doc). L'attenzione per chi ama azione e avventura, invece, è tutta per il sequel di Vikings (che dal trailer promette di essere l'originale elevato alla potenza), anche se le storie di truffatori (Inventig Anna e Il truffatore di Tinder) non scherzano. Imperdibili i cartoni animati in uscita nei prossimi venti giorni: la nuova stagione di Disincanto (la serie fantasy di Matt Groening, padre dei Simpson) e The Cuphead Show, tratto dall'omonimo videogioco dalla grafica retró. Per non parlare, sul fronte documentari, della trilogia dedicata a un giovane Kanye West. Infine, qualcosa made in Italy. Si tratta di Fedeltà, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Più che il mese dell'amore,in quanto atv suè incentrato sull'eros, con la passione a dominare (e non solo con i tioli di fiction, ma anche in formato reality, game e doc). L'attenzione per chi ama azione e avventura, invece, è tutta per il sequel di Vikings (che dal trailer promette di essere l'originale elevato alla potenza), anche se le storie di truffatori (Inventig Anna e Il truffatore di Tinder) non scherzano. Imperdibili i cartoni animati in uscita nei prossimi venti giorni: la nuova stagione di Disincanto (lafantasy di Matt Groening, padre dei Simpson) e The Cuphead Show, tratto dall'omonimo videogioco dalla grafica retró. Per non parlare, sul fronte documentari, della trilogia dedicata a un giovane Kanye West. Infine, qualcosa made in Italy. Si tratta di Fedeltà, ...

