Juventus | Dybala Ai Saluti | Ha Già Bocciato Due Proposte

Goal News Il mercato bianconero prosegue anche dopo la fine della sessione invernale. Tra i club più attivi c'è sempre la Juventus, che dopo aver investito molto a gennaio, sta pensando a come gestire al meglio la situazione per quanto riguarda Paulo Dybala. La Juventus pensa sia ai prossimi successi dell'estate sia a quelli che potrebbero essere i saldi in vista. In rosa potrebbero esserci più di qualche titolare, con la dirigenza che cerca di definire il proprio futuro nel breve termine. Il giocatore argentino potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione, dopo essersi infortunato più volte e non essersi ancora avvicinato al tecnico Allegri. Dybala avrebbe rifiutato le destinazioni di Bundesliga e Ligue1, preferendo restare in Italia. La Joya, infatti, sta pensando a un ritorno in Argentina, al Boca ...

