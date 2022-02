Iva Zanicchi, Sanremo 2022: testo “Voglio amarti”: il significato della canzone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quello di Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Voglio amarti” è uno dei più attesi (ma non l’unico) di questa 72esima edizione della kermesse canora. La signora della canzone italiana approda all’Ariston dopo un periodo non molto semplice durante il quale ha dovuto anche lei combattere contro il Covid. Iva Zanicchi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quello di Ivaal Festival dicon la” è uno dei più attesi (ma non l’unico) di questa 72esima edizionekermesse canora. La signoraitaliana approda all’Ariston dopo un periodo non molto semplice durante il quale ha dovuto anche lei combattere contro il Covid. Iva,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GiuliaSalemi93 : Iva Zanicchi ha 82 anni raga! Io mi inchino alla sua grandezza ciaone proprio #Sanremo2022 - _the_jackal : Iva Zanicchi è tornata dopo 50 anni al festival cantando una canzone di 50 anni fa. #Sanremo2022 - SanremoRai : ?? @iva_zanicchi ?? #VoglioAmarti L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - dicotutto1 : RT @LIntelligente: Iva Zanicchi ad 82 anni lotta per vincere a #sanremo22 io a 45 crollo prima che inizi la sua esibizione ???? - comelezanzare : RT @yleniaindenial1: IVA ZANICCHI CHE VOLEVA FARE LE SCALE PER RIMANERCI SECCA SOLAMENTE PER FARCI VINCERE IL FANTASANREMO #Sanremo2022 -