Il tributo di Mattarella a medici e forze dell’ordine | «Un esempio da seguire» Standing ovation dell’Aula – Il video

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Parlamento riunito in seduta comune ha assistito al giuramento di Sergio, oggi 3 febbraio, facendo anche unaunanime per il passaggio in cui il presidente della Repubblica ha citato l’di, sanitari especialmente negli ultimi anni alle prese con la pandemia del Coronavirus. «L’impresa alla quale si sta ponendo mano richiede il concorso di ciascuno», ha detto. «L’ci è stato dato da, operatori sanitari, volontari, da chi ha garantito i servizi essenziali nei momenti più critici, dai sindaci, dalleArmate e dalle, impegnate a sostenere la campagna vaccinale: a ...

... Riscossione su atti di accertamento 2011, 2021; Anzianità dei residui divisi per tipo di; ... Il sindaco domani è a Roma ma per il giuramento del rieletto presidentee probabilmente ...... Sergio. Tra gli artisti in gara, commozione per un Gianni Morandi acclamato dal ... Ovazione nel momento dela Franco Battiato . Ospiti di Sanremo sono stati anche i Meduza (che hanno ...ROMA. Si è concluso poco fa nell'Aula di Montecitorio il messaggio alla Nazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il messaggio è durato circa 40 minuti. L'Aula tutta gli ha tributato ...Sergio Mattarella alle 15.34 ha giurato come presidente della Repubblica. Dopo aver ringraziato con una mano i delegati presenti in aula che avevano tributato lui un lungo applauso, il capo dello ...