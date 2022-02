Il Pensiero di San Filippo Neri per oggi 3 Febbraio 2022 – Video (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Trattando con il prossimo bisogno usare ogni amabilità”. San Filippo, tu che amasti così tanto la preghiera e fosti in essa così favorito da Dio, ottienimi uno stabile affetto verso questo santo esercizio, perché L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Trattando con il prossimo bisogno usare ogni amabilità”. San, tu che amasti così tanto la preghiera e fosti in essa così favorito da Dio, ottienimi uno stabile affetto verso questo santo esercizio, perché L'articolo proviene da La Luce di Maria.

