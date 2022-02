Il Guardian: basta col feticismo del “più grande tennista di sempre”, è nostalgia in tempo reale (Di giovedì 3 febbraio 2022) La scoria principale che l’impresa di Nadal agli Australian Open ha lasciato sul tennis è l’infinito dibattito sul “migliore di sempre”. Quello che Jonathan Liew sul Guardian chiama il “Goat debate”. Goat è acronimo di Greatest Of All Time, ma in inglese significa anche ‘capra’, e la cosa si presta a svariati giochi di parole. Ma nel tennis, scrive il Guardian, questa discussione è preponderante. Molto più che in altri sport. E la retorica sportiva non riesce a uscirne. “Al momento della vittoria la folla ha ruggito e il commentatore ha salutato il “miracolo di Melbourne” e Medvedev ha reso omaggio a un “campione straordinario” e anche questo è stato confortante, ipnotico, piacevolmente familiare. Era stata un’altra grande partita, probabilmente la più grande, sicuramente la più ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) La scoria principale che l’impresa di Nadal agli Australian Open ha lasciato sul tennis è l’infinito dibattito sul “migliore di”. Quello che Jonathan Liew sulchiama il “Goat debate”. Goat è acronimo di Greatest Of All Time, ma in inglese significa anche ‘capra’, e la cosa si presta a svariati giochi di parole. Ma nel tennis, scrive il, questa discussione è preponderante. Molto più che in altri sport. E la retorica sportiva non riesce a uscirne. “Al momento della vittoria la folla ha ruggito e il commentatore ha salutato il “miracolo di Melbourne” e Medvedev ha reso omaggio a un “campione straordinario” e anche questo è stato confortante, ipnotico, piacevolmente familiare. Era stata un’altrapartita, probabilmente la più, sicuramente la più ...

