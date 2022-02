Il cane di razza è maltrattato | denutrito e vaga nel terrazzo | denunciato il proprietario 24enne

(Di giovedì 3 febbraio 2022) FABRIANO - I carabinieri forestali di Fabriano hanno sequestrato unin condizioni di maltrattamento. L'animale è stato rinvenuto in un appartamento del centro cittadino in stato di grave ...

È accusato di aver detenuto undi' American staffordshire ' (nata dall'incrocio tra il Bulldog e il Terrier ) in condizioni di grave sofferenza. L'intervento è avvenuto a seguito di ...Un fabrianese di 24 anni è stato denunciato nei giorni scorsi dai Carabinieri Forestali a causa dei maltrattamenti inflitti al suo. L'animale in questione, diAmerican Staffordshire, era detenuto costantemente in un'abitazione del centro di Fabriano, venendo lasciato spesso da solo sul terrazzo. Intervenuti sul posto ...Da mesi, non poche persone avevano notato la presenza di un cane di razza setter, bianco e nero, presente all’interno di un ampio cortile al cui interno si trovava una casa disabitata, in quanto la ...Denunciato il giovane proprietario,un fabrianese di 24 anni. È accusato di aver detenuto un cane di razza “American staffordshire” (razza nata dall’incrocio tra il Bulldog e il Terrier) in condizioni ...