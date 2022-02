Highsnob e Hu | “Il nostro abbraccio una sintesi di Abbi cura di te”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022) I due artisti gareggiano insieme a Sanremo 72°e Hu sul palco di Sanremo 2021 hanno sorpreso e si sono fatti conoscere. Solo due degli artisti in gara questa sera per secondi, emergenti. Volti giovani e freschi di questo Festival che promuove proprio il nuovo che avanza. Hu ovvero Federica Ferracuti aveva già partecipato a Sanremo, ma tra i giovani.(Michele Matera) che studia musica da quando ha 12 anni è alla prima esperienza sul pubblico dell’Ariston. Come ha spiegato Hu, i due non si conoscono da poco ma hanno subito trovato la giusta sintonia. “Il– precisa – è un legame costruito sul confronto,amo tante cose in comune, ma caratterialmente siamo opposti, siamo simili pernell’arte. Nelrapporto siamo cresciuti io con lui lui con ...