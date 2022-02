Gubitosi | “Vi presento il nuovo Giffoni”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 3 febbraio 2022) di Mario Cesaro A cinque mesi circa dall’inizio dell’edizione 2022 delFilm?Festival, abbiamo incontrato il creatore e ideatore, Claudio?, che oltre a tracciare un bilancio sulle attività svolte, ci presenta anche il “”. Ormai siamo nel periodo nel quale solitamente migliaia di ragazzi partecipavano al Movie Days, il progetto didedicato al cinema per la scuola, possiamo dedurre che anche quest’anno, causa pandemia, non si terrà? La situazione pandemica ha, possiamo dire, congelato il nostro rapporto con le scuole. In 25 anni di onorata carriera abbiamo portato circa 600.000 studenti e 68.000 docenti. Negli ultimi due anni il Covid ci ha costretti ad uno stop, almeno delle attività in presenza. Tuttavia, al di là della pandemia, ogni idea ha un’evoluzione e il ...