Giuramento Mattarella, lo spettacolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma (VIDEO) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le Frecce Tricolori hanno colorato il cielo di Roma oggi, 3 gennaio, mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prestava il suo Giuramento per la seconda volta. La pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare ha sorvolato il centro storico della Capitale mentre il Capo dello Stato faceva il suo insediamento al Quirinale. Il discorso del Presidente Mattarella Nel suo lungo discorso, durato quasi 40 minuti, Mattarella inizia con queste parole: "Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l'unità della Repubblica. Il mio pensiero è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani e in particolare a quelli in particolare difficoltà che in questo momento si attendono risposte al loro particolare ...

