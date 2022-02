Francia, pronto il sostituto di Deschamps: la situazione! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tra poco meno di un anno il mondo calcistico si fermerà per assistere ai mondiali in Qatar e la Francia, campione in carica, sarà una delle favorite alla vittoria finale. Comunque andrà a finire, l’attuale ct Didier Deschamps lascerà molto probabilmente les Bleus Zidane Francia DeschampsUno dei principali candidati a prendere il suo posto è Zinedine Zidane, che non ha mai nascosto la sua predilezione nell’allenare la nazionale francese. Secondo Rmc Sport, la sua priorità è quella di allenare la nazionale. Quindi se avrà la certezza dell’addio di Deschamps entro quest’estate, l’ex tecnico del Real Madrid rifiuterà le avances di tutti i club europei, tra cui il Psg, che ha messo da tempo gli occhi su di lui. LEGGI ANCHE: Napoli, esclusione a sorpresa di Spalletti nella lista Uefa! Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tra poco meno di un anno il mondo calcistico si fermerà per assistere ai mondiali in Qatar e la, campione in carica, sarà una delle favorite alla vittoria finale. Comunque andrà a finire, l’attuale ct Didierlascerà molto probabilmente les Bleus ZidaneUno dei principali candidati a prendere il suo posto è Zinedine Zidane, che non ha mai nascosto la sua predilezione nell’allenare la nazionale francese. Secondo Rmc Sport, la sua priorità è quella di allenare la nazionale. Quindi se avrà la certezza dell’addio dientro quest’estate, l’ex tecnico del Real Madrid rifiuterà le avances di tutti i club europei, tra cui il Psg, che ha messo da tempo gli occhi su di lui. LEGGI ANCHE: Napoli, esclusione a sorpresa di Spalletti nella lista Uefa!

