Difesa ipersonica Perché Washington rallenta sull’intercettore Gpi

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Gli Stati Uniti non sono ancora pronti per lae i sistemi di deterrenza subiscono una battuta d’arresto. Ci sono stati infatti imprevisti nei finanziamenti del piano della Missile defence agency (Mda), branca del dipartimento della(DoD) statunitense che vuole mettere in campo il “Glide phase interceptor” (Gpi), l’intercettore che intende contrastare le armi ipersoniche nella loro fase di volo, dove risultano più “vulnerabili”. Considerando che un missile ipersonico viaggia a una velocità di cinque volte superiore a quella del suono (dunque sopra 1,7 chilometri al secondo), la sfida appare ancora più impegnativa, ma il problema pare non essere di natura tecnologica. Mancanza di fondi La questione è proprio la mancanza di finanziamenti per quest’anno e l’assenza di un’idea chiara per l’anno prossimo, che hanno ...