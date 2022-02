Covid oggi Piemonte, 6.912 contagi e 15 morti: bollettino 3 febbraio (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.912 nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Registrati inoltre altri 15 morti. I nuovi casi sono pari al 10,3% di 66.793 tamponi eseguiti, di cui 56.576 antigenici. Dei 6.912 nuovi casi gli asintomatici sono 5.605 (81,1%). I casi sono 5.101 di screening, 1.302 contatti di caso, 509 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 903.279, di cui 73.669 Alessandria, 41.398 Asti, 34.599 Biella, 123.686 Cuneo, 69.539 Novara, 477.083 Torino, 31.999 Vercelli, 32.512 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.392 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 14.402 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.912 nuovida coronavirus insecondo ildi, 3. Registrati inoltre altri 15. I nuovi casi sono pari al 10,3% di 66.793 tamponi eseguiti, di cui 56.576 antigenici. Dei 6.912 nuovi casi gli asintomatici sono 5.605 (81,1%). I casi sono 5.101 di screening, 1.302 contatti di caso, 509 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 903.279, di cui 73.669 Alessandria, 41.398 Asti, 34.599 Biella, 123.686 Cuneo, 69.539 Novara, 477.083 Torino, 31.999 Vercelli, 32.512 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.392 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 14.402 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono ...

