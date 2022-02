Così forse non lo ricordate: com’era Amadeus, l’immagine degli anni ’90 è imperdibile (Di giovedì 3 febbraio 2022) Da molti anni è un conduttore di punta della Rai e tutti sanno chi è, ma chi di voi ricorda il bravissimo Amadeus negli anni ’90? Per milioni di italiani il suo volto è uno dei più familiari: da decenni è un presentatore televisivo di successo ed a lui sono legati i programmi più seguiti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 3 febbraio 2022) Da moltiè un conduttore di punta della Rai e tutti sanno chi è, ma chi di voi ricorda il bravissimonegli’90? Per milioni di italiani il suo volto è uno dei più familiari: da decenni è un presentatore televisivo di successo ed a lui sono legati i programmi più seguiti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GiovaAlbanese : #Gatti è un'idea della #Juventus, che può anche diventare una concreta trattativa di fine #calciomercato. Anche se… - spaccacocchy : forse meglio così perché forse rischia la squalifica per aver cambiato il testo ?? - sicial : Le ho ascoltate tutte. Le mie 3, non in ordine, sono: ciao ciao, tantissimo, abbi cura di te. Extra: o forse sei tu… - imgiovannim : @Ilariasigaudo 100 like per una foto così li fai un attimo, forse meglio aumentare le pretese ahahah???? - wookrb : @kjwoogay se magari questo cristiano si facesse vivo più spesso forse non mi mancherebbe così tanto basta lo odio M… -

Ultime Notizie dalla rete : Così forse Drusilla Foer, conduttrice della terza serata di Sanremo 2022: chi è e quanto guadagna Forse dovevo essere la signora scandalosa di questo festival, ma non mi sembra che ne manchino ' ha ... sono la bandiera di ciò che penso e penso tante, tante cose' ha riassunto così il senso della sua ...

Sanremo, Giusy Ferreri con 'Miele' crea un atmosfera retrò: 'In attesa del ritorno di un... ... forse non è arrivato. Magari ci si aspettava qualcosa di diverso da me. Ma ho sempre amato spiazzare, arrivare sempre con qualcosa che non ci si aspettava. Così ho fatto anche nel 2011 con Il mare ...

Filippo Volandri: "Berrettini tra i grandi, Nadal si può battere" La Repubblica dovevo essere la signora scandalosa di questo festival, ma non mi sembra che ne manchino ' ha ... sono la bandiera di ciò che penso e penso tante, tante cose' ha riassuntoil senso della sua ......non è arrivato. Magari ci si aspettava qualcosa di diverso da me. Ma ho sempre amato spiazzare, arrivare sempre con qualcosa che non ci si aspettava.ho fatto anche nel 2011 con Il mare ...