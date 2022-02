Chi è Giovanni Truppi, il cantautore napoletano che ha esordito a Sanremo in canottiera (Di giovedì 3 febbraio 2022) «L’esempio più limpido e profondo dei un cantautorato vecchia maniera che sconfina nel surreale». Così il Fatto Quotidiano presenta Giovanni Truppi, “un veterano della musica italiana” non così noto al grande pubblico, che ieri sera ha esordito a Sanremo in canottiera, accompagnandosi con la chitarra. Truppi, napoletano, quarant’anni, è andato a vivere a Bologna. «Rimane ancorato al fluire poetico dei versi come i migliori dei ‘70», Bologna la condivide col Dalla prima maniera, quello con lo zuccotto e il disperato erotico stomp. Ma c’è qualcosa di Tenco, pur senza esplodere in acuti: dà forza e struggimento alla sillaba, alla parola tutta. Gli album sono già cinque, in «Giovanni Truppi» c’è pure un pezzo su Papa Francesco. Tuo padre, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) «L’esempio più limpido e profondo dei un cantautorato vecchia maniera che sconfina nel surreale». Così il Fatto Quotidiano presenta, “un veterano della musica italiana” non così noto al grande pubblico, che ieri sera hain, accompagnandosi con la chitarra., quarant’anni, è andato a vivere a Bologna. «Rimane ancorato al fluire poetico dei versi come i migliori dei ‘70», Bologna la condivide col Dalla prima maniera, quello con lo zuccotto e il disperato erotico stomp. Ma c’è qualcosa di Tenco, pur senza esplodere in acuti: dà forza e struggimento alla sillaba, alla parola tutta. Gli album sono già cinque, in «» c’è pure un pezzo su Papa Francesco. Tuo padre, ...

