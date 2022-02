Chi è Dargen D’Amico, Big di Sanremo 2022: curiosità, biografia e discografia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Correva l’anno 2004, o giù di lì. Il rap non andava per la maggiore, un po’ in tutto lo stivale e specialmente nella mia raggiante città. Eppure, è l’anno in cui esce una pietra miliare come Mr. Simpatia – che segue di un anno un altro pezzo di storia del genere: Mi Fist. Per chi non ha vissuto quegli anni (o per chi ha la memoria corta) ricordo come fossero tempi diversi rispetto a quelli attuali: iniziano a diffondersi le prime connessioni flat adsl (ché un tempo non si stava connessi 24/24) ma l’universo dei contenuti user generated è ben lungi dal venire. Non esiste YouTube e così ci si affida alla crassa pirateria: le cassettine erano un lontano ricordo, gli mp3 una avveneristica novità – con la possibilità di conservare decine di tracce in un cd che prima di tracce ne poteva conservare al massima una (singola) decina o giù di lì. Non uscivano ventimilioni di canzone ogni venerdì ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Correva l’anno 2004, o giù di lì. Il rap non andava per la maggiore, un po’ in tutto lo stivale e specialmente nella mia raggiante città. Eppure, è l’anno in cui esce una pietra miliare come Mr. Simpatia – che segue di un anno un altro pezzo di storia del genere: Mi Fist. Per chi non ha vissuto quegli anni (o per chi ha la memoria corta) ricordo come fossero tempi diversi rispetto a quelli attuali: iniziano a diffondersi le prime connessioni flat adsl (ché un tempo non si stava connessi 24/24) ma l’universo dei contenuti user generated è ben lungi dal venire. Non esiste YouTube e così ci si affida alla crassa pirateria: le cassettine erano un lontano ricordo, gli mp3 una avveneristica novità – con la possibilità di conservare decine di tracce in un cd che prima di tracce ne poteva conservare al massima una (singola) decina o giù di lì. Non uscivano ventimilioni di canzone ogni venerdì ...

