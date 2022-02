Checco Zalone dà fuoco alle polveri. Contro di lui la Cirinnà e la virologa Gismondo: porti rispetto… (Di giovedì 3 febbraio 2022) Se nella prima giornata del festival era stato Achille Lauro, col suo battesimo profano, a tenere banco nelle polemiche del giorno dopo, nella seconda serata è stato il battitore libero Checco Zalone a dare fuoco alle polveri. La sua favola trans ha disturbato la sensibilità acutissima di alcune paladine dei diritti Lgbt come Monica Cirinnà, mentre la canzone sulla pandemia col coro dei virologi in stile Queen ha irritato la ricercatrice Maria Rita Gismondo che dice: “Checco Zalone ha esagerato”. “Zalone sia certo – ha aggiunto – che non abbiamo bisogno di una pandemia per aver da lavorare e porti rispetto”. LEGGI ANCHE Meloni applaude Zalone: "Viva la comicità libera. Che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Se nella prima giornata del festival era stato Achille Lauro, col suo battesimo profano, a tenere banco nelle polemiche del giorno dopo, nella seconda serata è stato il battitore liberoa dare. La sua favola trans ha disturbato la sensibilità acutissima di alcune paladine dei diritti Lgbt come Monica, mentre la canzone sulla pandemia col coro dei virologi in stile Queen ha irritato la ricercatrice Maria Ritache dice: “ha esagerato”. “sia certo – ha aggiunto – che non abbiamo bisogno di una pandemia per aver da lavorare erispetto”. LEGGI ANCHE Meloni applaude: "Viva la comicità libera. Che ...

