Centri di raccolta, collocati i bagni chimici, gli operatori erano sprovvisti dei servizi igienici (Di giovedì 3 febbraio 2022) MONREALE – Sono stati montati questa mattina i bagni chimici all’interno delle postazioni di conferimento rifiuti che erano sprovviste di servizi igienici. Si tratta dei Centri di raccolta di Fiumelato e di piazzale Tricoli, sulla circonvallazione. In quest’ultimo il bagno era presente all’interno del container, ma non era collegato ad un impianto di scarico. La questione era stata sollevata una decina di giorni fa dai consiglieri comunali di Forza Italia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, che lamentavano il mancato rispetto della dignità dei lavoratori della Ecolandia, costretti a lavorare in assenza di servizi igienici. I consiglieri azzurri avevano chiesto anche che venisse portata la linea elettrica nei due ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 3 febbraio 2022) MONREALE – Sono stati montati questa mattina iall’interno delle postazioni di conferimento rifiuti chesprovviste di. Si tratta deididi Fiumelato e di piazzale Tricoli, sulla circonvallazione. In quest’ultimo il bagno era presente all’interno del container, ma non era collegato ad un impianto di scarico. La questione era stata sollevata una decina di giorni fa dai consiglieri comunali di Forza Italia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, che lamentavano il mancato rispetto della dignità dei lavoratori della Ecolandia, costretti a lavorare in assenza di. I consiglieri azzurri avevano chiesto anche che venisse portata la linea elettrica nei due ...

