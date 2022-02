Carola Rackete fa l’arrogante: ora che ho battuto Salvini non torno in mare a salvare i migranti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Carola Rackete in una intervista a Repubblica ha ancora una volta dimostrato chiaramente che dietro la bandiera della missione umanitaria si nascondeva in verità una finalità politica. E cioè ingaggiare un braccio di ferro con l’allora ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini e quindi con lo Stato italiano. Ma ora che la sua posizione è stata archiviata l’attivista scopre le carte e ammette che, fin dall’inizio, il suo scopo era quello di contestare il decreto sicurezza bis. Non ha più intenzione adesso di rimettersi in mare a capitanare le navi che salvano migranti. Non ne sente il bisogno perché qualcosa è cambiato: nel braccio di ferro con Matteo Salvini lei ha vinto. E se ne sta in un villaggio norvegese a guardare il sole dopo due mesi di buio. Che fa da quelle parti? ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022)in una intervista a Repubblica ha ancora una volta dimostrato chiaramente che dietro la bandiera della missione umanitaria si nascondeva in verità una finalità politica. E cioè ingaggiare un braccio di ferro con l’allora ministro dell’Interno italiano Matteoe quindi con lo Stato italiano. Ma ora che la sua posizione è stata archiviata l’attivista scopre le carte e ammette che, fin dall’inizio, il suo scopo era quello di contestare il decreto sicurezza bis. Non ha più intenzione adesso di rimettersi ina capitanare le navi che salvano. Non ne sente il bisogno perché qualcosa è cambiato: nel braccio di ferro con Matteolei ha vinto. E se ne sta in un villaggio norvegese a guardare il sole dopo due mesi di buio. Che fa da quelle parti? ...

