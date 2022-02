Affari Tuoi torna in «Formato Famiglia» da sabato 19 febbraio – Promo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Affari Tuoi - Formato Famiglia Rai 1 non rinuncia ad Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi, ormai accantonato in access da Soliti Ignoti, torna in una nuova veste pensata per la prima serata del sabato. La nuova versione partirà il 19 febbraio alle 20.35 e sarà affidata ad Amadeus. Sulla scia del successo in corso con il Festival di Sanremo 2022, anche se Affari Tuoi partirà con una settimana di ritardo rispetto al previsto (causa finale di Tali e Quali che sarà recuperata sabato 12 febbraio), il Promo si “aggancia” proprio alla kermesse canora, con il conduttore che, impegnato a ripassare la scaletta sanremese, riceve un bel “pacco”. #Sanremo2022 ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 3 febbraio 2022)Rai 1 non rinuncia ad. Il gioco dei pacchi, ormai accantonato in access da Soliti Ignoti,in una nuova veste pensata per la prima serata del. La nuova versione partirà il 19alle 20.35 e sarà affidata ad Amadeus. Sulla scia del successo in corso con il Festival di Sanremo 2022, anche separtirà con una settimana di ritardo rispetto al previsto (causa finale di Tali e Quali che sarà recuperata12), ilsi “aggancia” proprio alla kermesse canora, con il conduttore che, impegnato a ripassare la scaletta sanremese, riceve un bel “pacco”. #Sanremo2022 ...

Tali e Quali: Carlo Conti recupera il 12 la puntata saltata e poi cede il sabato sera ad Amadeus per Affari Tuoi Cambiamenti in vista nella prima serata di Rai1, con la non facile sfida del sabato contro il seguitissimo C'è posta per te condotto da Maria De Filippi, che sta per vedere una sorta di ...

