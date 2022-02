Zucchine e funghi in teglia | troppo buoni e con solo 180 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 2 febbraio 2022): inssimi e con180 calorie. La ricetta di oggi è di quelle buone e sfiziose, ma anche dietetiche: una porzione di questadi, infatti, “pesa”per 180 calorie e dunque te la puoi concedere anche se sei a dieta. La preparazione non è complicata, i passaggi sono semplici e intuitivi, alla portata di chiunque. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per sei porzioni occorrono: 400 millilitri di latte; 400 grammi di champignon, fatti a tocchetti grossolani; 80 grammi di parmigiano grattugiato; 30 grammi di farina; 30 grammi di burro; due; mezza cipolla; quanto basta di olio di semi; quanto basta di noce moscata in polvere; quanto basta di sale e ...