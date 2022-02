Un posto al sole, anticipazioni 2 febbraio: Chiara sempre più in crisi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ad Un posto al sole, gli occhi saranno sempre più puntati su Chiara Petrone e sulla sua crisi esistenziale. La ragazza ha appena perso suo padre nel corso dell'incidente d'auto che lei stessa ha provocato e si è ritrovata a dover gestire non solo il terribile lutto per la sua scomparsa, ma anche tutte le sue innumerevoli attività imprenditoriali. Accanto a Chiara è subito arrivato Nunzio, che ha lasciato la sua vita a Milazzo per stare accanto a lei a Napoli e sostenerla in questo difficile momento. Tuttavia, le differenze sociali tra loro stanno fortemente emergendo e, tra l'altro, la ragazza ha iniziato a fare uso di cocaina all'insaputa del fidanzato, sempre più in difficoltà per le responsabilità e gli impegni di lavoro. Le anticipazioni della ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ad Unal, gli occhi sarannopiù puntati suPetrone e sulla suaesistenziale. La ragazza ha appena perso suo padre nel corso dell'incidente d'auto che lei stessa ha provocato e si è ritrovata a dover gestire non solo il terribile lutto per la sua scomparsa, ma anche tutte le sue innumerevoli attività imprenditoriali. Accanto aè subito arrivato Nunzio, che ha lasciato la sua vita a Milazzo per stare accanto a lei a Napoli e sostenerla in questo difficile momento. Tuttavia, le differenze sociali tra loro stanno fortemente emergendo e, tra l'altro, la ragazza ha iniziato a fare uso di cocaina all'insaputa del fidanzato,più in difficoltà per le responsabilità e gli impegni di lavoro. Ledella ...

Advertising

N_Tomassetti : @lucanardi_space @ersiliascarpett @esa Ci proverò, anche se tra Sanremo e Un posto al sole non sarà facile!! XD - ParliamoDiNews : Anticipazioni Un posto al sole: NUNZIO e CHIARA, si mette male! #anticipazioni #posto #sole #nunzio #chiara #mette - PacconeStefania : RT @PacconeStefania: @AXBproduction La protagonista è Soleil come tanti non trovo giusto che Delia le rubi il posto .La state SPREMENDO co… - soleilsorge__ : @Ilbimbodisole1 Si ma occupa un posto in finale agli altri che sono li da 5 mesi,soprattutto per Sole,Jess Sophie. - PacconeStefania : @AXBproduction La protagonista è Soleil come tanti non trovo giusto che Delia le rubi il posto .La state SPREMENDO… -