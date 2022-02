Un po’ più in là, il testo dell’inno di Milano-Cortina 2026 cantato da Malika Ayane a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) UN PO’ Più IN Là testo – Un po’ più in là è l’inno cantato questa sera, 2 febbraio 2022, da Malika Ayane a Sanremo 2022. Si tratta di uno degli inni in gara per diventare quello ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Dopo l’esibizione di Malika Ayane sul palco dell’Ariston si potrà scegliere l’inno preferito votando sul sito ufficiale di Milano Cortina 2026 www.MilanoCortina2026.org. Ma vediamo insieme le parole della canzone: Uwo – uwo – uwo Uwo – uwo – uwo Uwo – uwo – uwo Uwo – uwo – uwo Partire non basta mai, è all’arrivo che scopri chi sei. Cadere è un ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 2 febbraio 2022) UN PO’ Più IN Là– Un po’ più in là è l’innoquesta sera, 2 febbraio, da. Si tratta di uno degli inni in gara per diventare quello ufficiale delle Olimpiadi invernali. Dopo l’esibizione disul palco dell’Ariston si potrà scegliere l’inno preferito votando sul sito ufficiale diwww..org. Ma vediamo insieme le parole della canzone: Uwo – uwo – uwo Uwo – uwo – uwo Uwo – uwo – uwo Uwo – uwo – uwo Partire non basta mai, è all’arrivo che scopri chi sei. Cadere è un ...

