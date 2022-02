Ufo | pronti i campi di detenzione per alieni | choc in Cina | cosa ci stanno nascondendo?

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Partito Comunista Cinese ha paura degli UFO, e chi vanta contatti, ne risponde alla polizia scatenata contro le «sette malvagie», cioè qualsiasi gruppo il PCC decida di definire tale. Accade dal 1999, da quando il PCC inaugurò la spettacolare repressione del movimento sincretista del Falun Gong, nel cui credo vi sono anche temi ufologici: migliaia, migliaia di vittime e predazione di organi per trapianti. Prima però era diverso. Negli anni 1970 e 1980 laera contatto-comunista e l'ufologia una vera epidemia rossa, dilagata nientemeno che dalla città-madre di ogni contagio e di tutte le bufale, Wuhan, nella cui università è nata l'Associazione cinese ricerche sugli UFO. Come racconta il magazine sulla libertà religiosa Bitter Winter, figura chiave di quel mondo fu Ke Yunlu, piuttosto controverso, allora il romanziere più letto ...

