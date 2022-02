Serie A: Guida arbitro di Inter - Milan,Massimi dirige Juve - Verona (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro del derby Inter - Milan, gara clou della 24/a giornata, quinta di ritorno, in programma sabato prossimo, 5 febbraio alle ore 18. Tra le altre ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sarà Marcodi Torre Annunziata l'del derby, gara clou della 24/a giornata, quinta di ritorno, in programma sabato prossimo, 5 febbraio alle ore 18. Tra le altre ...

Advertising

100x100Napoli : Serie A: Mariani arbitra Venezia-Napoli con Nasca al VAR, a Guida di Torre Annunziata il derby di Milano - RobertoBalest11 : RT @internewsit: Inter-Milan, Guida l’arbitro per la partita della 24ª giornata di Serie A - - sportli26181512 : Arbitri Serie A, le designazioni per la 24^ giornata: Sarà Guida a dirigere il derby fra Inter e Milan in programma… - INTER291103 : RT @internewsit: Inter-Milan, Guida l’arbitro per la partita della 24ª giornata di Serie A - - internewsit : Inter-Milan, Guida l’arbitro per la partita della 24ª giornata di Serie A - -