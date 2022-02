Sanremo | la grave accusa a poche ore dall’inizio | “Squalifica immediata

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il ritorno all’Ariston de La Rappresentante di Lista non passerà inosservato, ma non solo per la canzone “Ciao ciao”. Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha portato in gara un brano mirato per fare ballare, allontanandosi dall’etichetta del classico sanremese e puntando in alto, magari al podio. Ma attenzione al ritorno della politica al Festival. Dopo urla e balli scatenati, La Rappresentante di Lista ha chiuso il suo pezzo in maniera piuttosto singolare: pugno chiuso e sguardo fiero verso la telecamera, a cercare il consenso del pubblico a casa. Un gesto legato all’ideologia comunista militante, utilizzato dai simpatizzanti dell’ideologia come simbolo dell’antisistema. Il gesto de La Rappresentante di Lista è destinato ad aprire il dibattito sulla politica ae sui social network non mancano le spigolature. Un utente di ...