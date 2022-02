Sanremo 2022, chi è Lorena Cesarini di Suburra: “Netflix aveva paura che non fossi in grado di sostenere la scena forte dell’orgia: io, il prete e 28 attori porno” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lorena Cesarini è l’outsider che rischia di rubare la scena alle altre co-conduttrici di Sanremo 2022. Proprio come accadde lo scorso anno con Matilda De Angelis. Seguendo il suo istinto, dal cilindro Amadeus ha tirato fuori il nome della giovane attrice, quello più inaspettato e meno conosciuto ma forse proprio per questo più sorprendente. Classe 1987, la Cesarini è nata a Dakar da madre senegalese e papà italiano, un imprenditore profondamente innamorato dell’Africa scomparso quando lei aveva appena 12 anni. «I miei genitori si sono conosciuti a Roma nei primi anni ’80. Quando mio padre vide questa donna nera, così bella, nella sua città, ne rimase folgorato. Insieme hanno deciso di farmi nascere a Dakar per darmi la possibilità di avere la doppia cittadinanza, ma a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è l’outsider che rischia di rubare laalle altre co-conduttrici di. Proprio come accadde lo scorso anno con Matilda De Angelis. Seguendo il suo istinto, dal cilindro Amadeus ha tirato fuori il nome della giovane attrice, quello più inaspettato e meno conosciuto ma forse proprio per questo più sorprendente. Classe 1987, laè nata a Dakar da madre senegalese e papà italiano, un imprenditore profondamente innamorato dell’Africa scomparso quando leiappena 12 anni. «I miei genitori si sono conosciuti a Roma nei primi anni ’80. Quando mio padre vide questa donna nera, così bella, nella sua città, ne rimase folgorato. Insieme hanno deciso di farmi nascere a Dakar per darmi la possibilità di avere la doppia cittadinanza, ma a ...

