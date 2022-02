Salta l'ospitata di Argentero a Sanremo per un lutto in famiglia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'attore protagonista della fiction Doc sarebbe dovuto essere tra gli ospiti della seconda serata del Festival, ma un "problema personale" lo ha costretto a dare forfait Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'attore protagonista della fiction Doc sarebbe dovuto essere tra gli ospiti della seconda serata del Festival, ma un "problema personale" lo ha costretto a dare forfait

