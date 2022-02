Quanto guadagna Checco Zalone a Sanremo? Il cachet e le cifre stimate (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quella in programma oggi è la seconda serata del festival di Sanremo 2022, una delle più attese in base agli ospiti che l’animeranno. Dal punto di vista musicale sarà la star italiana nel mondo Laura Pausini ad infiammare l’Ariston con il suo nuovo singolo, mentre c’è grande attesa per l’intervento del “guastatore” Checco Zalone. L’attore, uno dei più amati dal pubblico italiano, capace di sbancare il botteghino ad ogni nuovo film, ha preannunciato per questa sera uno show irriverente che sta creando anche qualche fibrillazione in casa Rai ma ci penserà sicuramente il padrone di casa Amadeus a stemperare gli animi. La serata di oggi è anche una delle più costose per Viale Mazzini, visto che il cachet di Checco Zalone, secondo le indiscrezioni dei bene informati, si aggira sui 50 mila ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quella in programma oggi è la seconda serata del festival di2022, una delle più attese in base agli ospiti che l’animeranno. Dal punto di vista musicale sarà la star italiana nel mondo Laura Pausini ad infiammare l’Ariston con il suo nuovo singolo, mentre c’è grande attesa per l’intervento del “guastatore”. L’attore, uno dei più amati dal pubblico italiano, capace di sbancare il botteghino ad ogni nuovo film, ha preannunciato per questa sera uno show irriverente che sta creando anche qualche fibrillazione in casa Rai ma ci penserà sicuramente il padrone di casa Amadeus a stemperare gli animi. La serata di oggi è anche una delle più costose per Viale Mazzini, visto che ildi, secondo le indiscrezioni dei bene informati, si aggira sui 50 mila ...

