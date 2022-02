Napoli, lite tra marito e moglie sfocia nel sangue: arrestato 41enne (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Blitz della Polizia in via San Giacomo dei Capri, al Vomero, mentre era in corso una lite tra marito e moglie. Gli agenti accorsi sul posto dopo una segnalazione hanno trovato una donna con il volto sanguinante. Napoli, tragedia sfiorata La vittima aveva raccontato agli agenti che in più occasioni è stata aggredita fisicamente dal marito. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Blitz della Polizia in via San Giacomo dei Capri, al Vomero, mentre era in corso unatra. Gli agenti accorsi sul posto dopo una segnalazione hanno trovato una donna con il volto sanguinante., tragedia sfiorata La vittima aveva raccontato agli agenti che in più occasioni è stata aggredita fisicamente dal. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

