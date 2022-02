MotoGP | Pramac Racing svela livrea e obiettivi per il 2022 - News

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Presentazione giusto per i social quella del teamconclusa pochi minuti fa. Mezz'ora scarsa perre ladelle Ducati Desmosedici di Jorge Martin , Rookie of the Year 2021, e Johann ...

Abbiamo grandi ambizioni e faremo di tutto per regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi ." Guarda ancheRacing svela le DesmosediciGP di Martin e Zarco Il team Novità non ...Guarda ancheRacing svela le DesmosediciGP di Martin e Zarco Il 2021 gli ha lasciato un buon sapore " L'anno scorso ho raggiunto il mio grande obiettivo , che era quello di ...piloti confermati e tante ambizioni legittimate dalla grande performance dello scorso anno Si alza il sipario del campionato del mondo di MotoGP, edizione 2022, e Pramac Racing riparte dai fantastici ...In attesa di scendere in pista questo weekend a Sepang, il team Ducati Pramac ha presentato la nuova moto. Questi sono stati i primi commenti del pilota francese Johann Zarco: “Mi sto preparando al ...