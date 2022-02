Mamma lascia il figlio con la vicina “per un’ora” ma non torna più – la donna lo cresce come fosse suo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Rosalinda aveva poco più di 20 anni quando una sua vicina di casa è passata da lei e le ha chiesto se potesse tenerle il bambino per un’ora mentre andava a fare la spesa. Non poteva immaginare che quella donna non sarebbe mai tornata. La maggior parte delle persone probabilmente prenderebbe in considerazione l’idea di consegnare il bambino alle autorità. Non tutti hanno il coraggio di tenere un bambino non loro senza avvertire nessuno. Ma per Rosalinda la situazione era diversa. La giovane donna sposata aveva ricevuto da poco la triste notizia che non avrebbe mai potuto avere figli. Perciò lei ha visto l’accaduto come una sorta di benedizione. TikTokHa raccontato: “Quel bambino è rimasto con me e mio marito fin quando non ha compiuto 18 anni. Poi ha trovato suo padre e se n’è ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Rosalinda aveva poco più di 20 anni quando una suadi casa è passata da lei e le ha chiesto se potesse tenerle il bambino permentre andava a fare la spesa. Non poteva immaginare che quellanon sarebbe maita. La maggior parte delle persone probabilmente prenderebbe in considerazione l’idea di consegnare il bambino alle autorità. Non tutti hanno il coraggio di tenere un bambino non loro senza avvertire nessuno. Ma per Rosalinda la situazione era diversa. La giovanesposata aveva ricevuto da poco la triste notizia che non avrebbe mai potuto avere figli. Perciò lei ha visto l’accadutouna sorta di benedizione. TikTokHa raccontato: “Quel bambino è rimasto con me e mio marito fin quando non ha compiuto 18 anni. Poi ha trovato suo padre e se n’è ...

