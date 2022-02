Ma quale Wordle. Con un milione di dollare sai come si diverte la tua ragazza? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Perché e percome il New York Times abbia comprato Wordle è spiegato molto lucidamente sul Foglio in edicola oggi. La cosa di cui temo non si possa venire a capo, neppure con la spiegazione meno lucida, è invece perché mai l’acquisto abbia destato un’ondata di indignazione. Wordle è un giochino da smartphone ideato da un brookliniano di origine gallese, Josh Wardle, che durante il lockdown voleva far divertire la fidanzata. E forse io ho visto troppi film con Edvige Fenech, o troppe volte il video di Pamela Anderson e Tommy Lee, per non sussultare all’idea che adesso, per far divertire la fidanzata, uno debba inventare un giochino da smartphone; ma transeat. Il fatto è che l’opinione pubblica è insorta pretendendo, in sostanza, che la natura romantica dell’intento non dovesse consentire di svendere Wordle per un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Perché e peril New York Times abbia compratoè spiegato molto lucidamente sul Foglio in edicola oggi. La cosa di cui temo non si possa venire a capo, neppure con la spiegazione meno lucida, è invece perché mai l’acquisto abbia destato un’ondata di indignazione.è un giochino da smartphone ideato da un brookliniano di origine gallese, Josh Wardle, che durante il lockdown voleva far divertire la fidanzata. E forse io ho visto troppi film con Edvige Fenech, o troppe volte il video di Pamela Anderson e Tommy Lee, per non sussultare all’idea che adesso, per far divertire la fidanzata, uno debba inventare un giochino da smartphone; ma transeat. Il fatto è che l’opinione pubblica è insorta pretendendo, in sostanza, che la natura romantica dell’intento non dovesse consentire di svendereper un ...

Advertising

mudblood__ : Wordle 227 4/6 ???????? ???????? ????????? ?????????? Questo gioco mi sta facendo diventare scema perché non ho riconosciuto la… - torquato_matteo : Grazie Twitter per avermi fatto scoprire questo gioco grazie al quale perderò almeno mezz'ora al giorno Wordle 225… - DuncanIdaho65 : #Wordle Ho letto che la parola dalla quale conviene iniziare per giocare ed avere più chance di vincere è LATER e l… - xandilor : Ma ditemi con quale parola iniziate Wordle? Io uso “Spear” ?? -