Legge elettorale, Fiano (Pd): "Rosatellum favorisce trasformismo. Serve sistema proporzionale"

Roma, 2 febbraio "Siccome vediamo cosa succede con il Rosatellum siamo preoccupati e spigniamo per una Legge elettorale proporzionale per la tenuta del Paese ed evitare il trasformismo parlamentare"

pdnetwork : Servono nuovi regolamenti parlamentari, per scoraggiare il trasformismo dilagante, una legge sui partiti per attuar… - lorepregliasco : Sulla legge elettorale, mi pare che si sottovaluti questo aspetto: i partiti da 1, 2, 3% potrebbero pesare molto di… - BrunoAstorre : Condivido le parole del Presidente @nzingaretti sulla legge elettorale. Un proporzionale con una soglia importante… - PoliticaNewsNow : Legge elettorale, Lupi: “Salvare il principio della governabilità” - scuccimatte : RT @PLCastagnetti: La riforma dei partiti va fatta. La riforma della legge elettorale, pure. Ma lo spettacolo andato in onda la settimana s… -