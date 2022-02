La vendita di artiglieria sudcoreana all’Egitto e le relazioni con l’Occidente

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Defense Acquisition Program Administration della Corea del Sud ha annunciato martedì primo febbraio che la Hanwha Defense, gruppo numero uno dell’industria militare di Seul, ha firmato un contratto per esportare obici semoventi K9 e altri veicoli di supporto. Il valore del deal si aggira attorno a 1,7 miliardi di dollari, e sarebbe il più grande accordo di export della storia della società. È una notizia interessante che conferma sia la volontà egiziana di mantenere un ruolo centrale di potenza regionale della fascia Medio Oriente e Mediterraneo, anche attraverso il rafforzamento delle proprie forze armate, sia che Il Cairo – che nei giorni scorsi si è visto bloccare una parte simbolica degli aiuti militari ricevuti annualmente dagli Stati Uniti – continua a essere un interlocutore dei Paesi democratici nonostante i suoi problemi con i diritti civili e ...

