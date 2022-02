La Lega rompe sulle nuove misure sulla scuola: Garavaglia lascia il Cdm e Giorgetti non partecipa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il via libera del Consiglio dei ministri alle nuove misure anti-Covid sulla scuola arriva senza il disco verde della Lega. Infatti il ministro Massimo Garavaglia –che ha preso parte alla cabina di regia che ha preceduto la riunione – ha abbandonato il Cdm. Motivo? La contrarietà della Lega alle misure che introducono una distinzione tra vaccinati e non nelle scuole. Con le nuove norme infatti sono esenti dalla Dad gli studenti vaccinati. Alla riunione sarebbe rimasta solo la ministra leghista Erika Stefani. Assente anche il ministro Giancarlo Giorgetti, che ha voluto anche lui mandare un segnale di dissenso allineandosi alle posizioni del suo partito sulla scuola. Si tratta di una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il via libera del Consiglio dei ministri alleanti-Covidarriva senza il disco verde della. Infatti il ministro Massimo–che ha preso parte alla cabina di regia che ha preceduto la riunione – ha abbandonato il Cdm. Motivo? La contrarietà dellaalleche introducono una distinzione tra vaccinati e non nelle scuole. Con lenorme infatti sono esenti dalla Dad gli studenti vaccinati. Alla riunione sarebbe rimasta solo la ministra leghista Erika Stefani. Assente anche il ministro Giancarlo, che ha voluto anche lui mandare un segnale di dissenso allineandosi alle posizioni del suo partito. Si tratta di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega rompe La fiera delle vanità. Quando una buona soluzione non è sufficiente Rompe il rapporto di fiducia con il PD. Travolge il capo del Dis in un piano politico per spiazzare i suoi alleati accordandosi con la Lega (pensate a che vorrebbe dire far bocciare dal parlamento il ...

Le mosse a vuoto del premier con gli "infiltrati" nei partiti ... nel corso della conferenza stampa di fine anno; Draghi rompe gli indugi, candidandosi, tra lo ... Il numero due della Lega puntava a un risultato: il definitivo sdoganamento del Carroccio. Piano che si ...

La Lega rompe sulle nuove misure sulla scuola: Garavaglia lascia il Cdm e Giorgetti non partecipa Secolo d'Italia Un partito repubblicano Salvini già all'angolo Il tono enfatico del comunicato diffuso al termine della riunione della Lega che ha confermato la leadership di Matteo ... ha fallito la prova, oltretutto rompendo con Giorgia Meloni e spingendo Forza ...

il rapporto di fiducia con il PD. Travolge il capo del Dis in un piano politico per spiazzare i suoi alleati accordandosi con la Lega (pensate a che vorrebbe dire far bocciare dal parlamento il ...