Juventus, i tifosi sognano in grande, l’attacco dei sogni è possibile? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Juventus ha perfezionato e non di poco la rosa in questo mercato di gennaio, ma ora non sarà facile far coesistere tutti i suoi campioni. Il girone di ritorno 2021-22 della Juventus dovrà essere senza dubbio di primissimo livello e non sono concessi momenti di calo e distrazioni, perché con l’attacco che si trova Madama sarebbe veramente un disastro rimanere fuori dalle prime quattro posizioni. Il mercato di gennaio ha visto la Juventus come assoluta protagonista, con Nedved e Arrivabene che hanno lavorato nel migliore dei modi per poter rafforzare una squadra che ora dovrà essere schierata in maniera impeccabile da Max Allegri. Il fiore all’occhiello sembra essere l’attacco, dato che è stato rafforzato con l’acquisto di Dusan Vlahovic e soprattutto non è stato venduto nessun giocatore di rilievo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Laha perfezionato e non di poco la rosa in questo mercato di gennaio, ma ora non sarà facile far coesistere tutti i suoi campioni. Il girone di ritorno 2021-22 delladovrà essere senza dubbio di primissimo livello e non sono concessi momenti di calo e distrazioni, perché conche si trova Madama sarebbe veramente un disastro rimanere fuori dalle prime quattro posizioni. Il mercato di gennaio ha visto lacome assoluta protagonista, con Nedved e Arrivabene che hanno lavorato nel migliore dei modi per poter rafforzare una squadra che ora dovrà essere schierata in maniera impeccabile da Max Allegri. Il fiore all’occhiello sembra essere, dato che è stato rafforzato con l’acquisto di Dusan Vlahovic e soprattutto non è stato venduto nessun giocatore di rilievo ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Kulusevski in partenza da Torino: 'Un saluto ai tifosi. Sono stato bene, spero un giorno di tornare' #Juventus… - GiovaAlbanese : Le prime tre parole di #Vlahovic ai tifosi della #Juventus: 'Fino alla fine'. - capuanogio : E' curioso come un acquisto della #Juventus si sia trasformato in un processo a una squadra che nelle ultime 61 gio… - Michael87581022 : NOTIZIA CLAMOROSA ?? TUTTI CONTRO PARATICI.. i tifosi inglesi.. #juve #ca... - mcrisj01 : Caro @SkySport riuscite sempre a parlare male della Juventus.Gli inviati delle altre squadre sono spudoratamente ti… -