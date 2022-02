In Afghanistan si va a passo di gambero | riaprono le università ma le donne in aule separate

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Inriapriranno alcunechiuse dai talebani: infatti in alcune province afghanelepubbliche per la prima volta da quando, in agosto, i talebani presero il ...

La riapertura degli atenei in, dice un analista politico, rappresenta 'un indicatore critico' sulla strada verso il riconoscimento internazionale dei talebani. La maggior parte delle ...Ma qui inshhhh" facendo segno con il dito sulle labbra. Mentre parliamo, la macchina ... E si avanza ad'uomo perché ogni volta l'autista si ferma per vedere se qualcosa si è rotto. ...In Afghanistan riapriranno alcune università chiuse dai talebani: infatti in alcune province afghane riaprono le università pubbliche per la prima volta da quando, in agosto, i talebani presero il ...In Afghanistan riaprono le porte delle università pubbliche ... La scelta di riaprire le università, spiegano gli analisti politici, vuole essere un primo passo sulla strada per il riconoscimento ...