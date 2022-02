Impossibile caricare il testo dei brani di Sanremo su Spotify, anomalia con la playlist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutti a ricercare il testo dei brani di Sanremo su Spotify dopo la prima serata delle kermesse canora in cui sono state presentate 12 delle 25 canzoni in gara. La piattaforma di streaming musicale ha sponsorizzato la sua playlist dedicata proprio all’evento, annunciando anche la possibilità di cimentarsi nel karaoke con i nuovi brani appunto, durante l’ascolto. Peccato che non tutti, in queste ore, riescano nell’intento, a prescindere dai numerosi tentativi e dalla loro versione dell’app per Android o iPhone. La funzione karaoke per Spotify è giunta da pochissimo su Spotify sia per utenti abbonati alla piattaforma ma anche iscritti free al servizio per l’immensa libreria di canzoni italiane e internazionali offerte. Anche per i primi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutti a ricercare ildeidisudopo la prima serata delle kermesse canora in cui sono state presentate 12 delle 25 canzoni in gara. La piattaforma di streaming musicale ha sponsorizzato la suadedicata proprio all’evento, annunciando anche la possibilità di cimentarsi nel karaoke con i nuoviappunto, durante l’ascolto. Peccato che non tutti, in queste ore, riescano nell’intento, a prescindere dai numerosi tentativi e dalla loro versione dell’app per Android o iPhone. La funzione karaoke perè giunta da pochissimo susia per utenti abbonati alla piattaforma ma anche iscritti free al servizio per l’immensa libreria di canzoni italiane e internazionali offerte. Anche per i primi ...

