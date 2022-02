“Il Covid è entrato in casetta” Amici | indiscrezione choc sugli allievi Gli indizi del pubblico

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Situazione preoccupante ad ‘21’, almeno stando a quanto è stato notato da molte persone nelle ultime ore. Come sapete, domenica 30 gennaio non è andata in onda la puntata in studio con Maria De Filippi a causa di alcuni contagi da coronavirus, che avrebbero colpito dei ballerini professionisti. Ma ora la vicenda sarebbe diventata ancora più seria e c’è chi sia convinto che ilstia ormai dilagando nella scuola. E si sono fatti anche i nomi di coloro che potrebbero averlo contratto. Ad ‘21’ sta nascendo intanto un nuovo amore. La ballerina Carola Puddu è andata oltre facendo delle confessioni e dicendo di essere innamorata di Luigi Strangis (cantante): “Il mio rapporto con Luigi ha influito tanto nel mio percorso. C’è sempre stata tanta incoerenza nell’andamento del nostro rapporto. Volevo avere tutto sotto controllo ...

Advertising

AtalantaFanclub : Fatemi capire…perché facciamo ricorso in 2o grado per la partita col Toro? Il nuovo regolamento Covid è entrato in… - camiziani : @laura_ceruti Oggi ho detto lo stesso a mia madre che cavolo rischiamo noi anche se lei è contagiosa visto che sono… - signormartin : Ao er covid è entrato coi guanti #Sanremo2022 - tum_post : RT @bumby2011: T.U.M. Post: ?? ?? Il Covid è entrato negli armadi - bumby2011 : RT @bumby2011: T.U.M. Post: ?? ?? Il Covid è entrato negli armadi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid entrato

IL GIORNO

Dall'avvio dell'attività, avvenuto nel corso del 2017 (il laboratorio èin funzione da maggio), le nascite sono già state 88, nonostante l'emergenzache in occasione del primo lockdown ...In Austria èin vigore il primo febbraio l'obbligo di vaccinazione anti -per tutti dai 18 anni in su. I trasgressori a partire da metà marzo potranno essere multati, fino a quattro volte all'anno, ...Anche il 2021 si è dimostrato all’insegna dell’emergenza sanitaria per quanto riguarda l'attività svolta dagli agenti di Polizia Municipale del Comune di San Miniato. Una buona parte del loro impiego ...Il Covid però “ha cambiato la priorità nel tipo di interventi ... “Nel momento in cui tu ti comporti da medico e quindi non tratti le persone che entrano nel tuo studio come clienti ma come pazienti – ...