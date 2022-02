I figli di Grillo non lo riconoscono. Ma rischia di dissolversi prima lui (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Forse è troppo tardi. L’orologio della trasparenza e dell’onestà si è fermato. La meccanica del rinnovamento delle istituzioni democratiche si è inceppata senza possibilità di aggiusti. Il Movimento si è impaludato fino sopra le ginocchia. Immobile, stranito e logorato dalle sue bipolarità in aperto conflitto tra chi si sbraccia per non ritornare nel girone dell’anonimato e chi ha già guadagnato, a discapito degli altri discepoli, un posto al sole da tenersi stretto. Così, arriva fuori tempo massimo il richiamo fideistico che l’Elevato ha postato questa mattina sul blog e sulla pagina Facebook, un suo grido di sconforto affinché si esca dal tunnel di un “cupio dissolvi” e ci si rimetta sulla strada della rettitudine. Un appello alla moralità contro le vanità personali, alla ricerca della bene comune contro gli egoismi, un slancio di purezza per il recupero primordiale delle origini che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Forse è troppo tardi. L’orologio della trasparenza e dell’onestà si è fermato. La meccanica del rinnovamento delle istituzioni democratiche si è inceppata senza possibilità di aggiusti. Il Movimento si è impaludato fino sopra le ginocchia. Immobile, stranito e logorato dalle sue bipolarità in aperto conflitto tra chi si sbraccia per non ritornare nel girone dell’anonimato e chi ha già guadagnato, a discapito degli altri discepoli, un posto al sole da tenersi stretto. Così, arriva fuori tempo massimo il richiamo fideistico che l’Elevato ha postato questa mattina sul blog e sulla pagina Facebook, un suo grido di sconforto affinché si esca dal tunnel di un “cupio dissolvi” e ci si rimetta sulla strada della rettitudine. Un appello alla moralità contro le vanità personali, alla ricerca della bene comune contro gli egoismi, un slancio di purezza per il recupero primordiale delle origini che ...

