Hadid Bella racconta tornavo sempre da uomini che abusavano di me (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La supermodella Hadid Bella svela il suo lato più intimo raccontando i suoi amori tossici.L’immagine pubblica di Bella Hadid è quella di una donna forte, consapevole, sicura di sé e del proprio potere. Dietro l’immagine patinata però si nasconde una donna fragile, come lei stessa ha raccontato nel corso di un’intervista sul podcast VS Voices. Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La supermodellasvela il suo lato più intimondo i suoi amori tossici.L’immagine pubblica diè quella di una donna forte, consapevole, sicura di sé e del proprio potere. Dietro l’immagine patinata però si nasconde una donna fragile, come lei stessa hato nel corso di un’intervista sul podcast VS Voices.

