Episodio di antisemitismo a Firenze: tredicenne finisce nel mirino dei bulli perché ebreo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Ti devi vergognare, se tu fossi stato nelle camere a gas dei nazisti non avresti mai detto queste parole". Marco è un germoglio d'uomo di appena 13 anni ma al netto dell'età verdissima giovedì scorso, nel giorno della Memoria, ha polverizzato con un discorso di maestosa dignità la gratuita cattiveria di un suo pseudo amico che gli aveva infilzato l'anima poco prima. "Te e la tua famiglia siete solo degli ebrei di m…" aveva detto il ragazzino a Marco cercando chissà perché di colpire duro negli affetti più dolci e nella fede del babbo. Il bullismo nelle scuole è un fenomeno in crescita Siamo nel quartiere del Campo di Marte, a Firenze, una delle zone 'up' della città. Due anni fa Marco aveva iniziato qui, alla 'Don Facibeni' il suo percorso alle scuole medie. "Era pieno di entusiasmo – ci racconta la mamma – ma le cose si sono subito ...

